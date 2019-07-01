В полиции опровергли слухи о наличии притонов в Тенгизе

Сейчас ведется розыск авторов и распространителей ложных сообщений в соцсетях.

Распространяемая в соцсетях информация о якобы выявленных в вахтовом поселке Тенгиз притонах, является ложной. Об этом журналисту Zakon.kz сообщила пресс-секретарь Департамента полиции Атырауской области Назымгуль Кайсагалиева.

- Эта информация не соответствует действительности. Она распространялась через мессенджеры WhatsApp, и мы сейчас проверяем, кто является ее автором. Также хочу в очередной раз предупредить население, что если вы получаете какую-то негативную информацию через мессенджеры WhatsApp или посредством других соцсетей, то следует воздержаться от ее дальнейшего распространения. Нужно пользоваться лишь информацией полученной из официальных источников. В данном случае только полиция уполномочена заявлять о подобных явлениях, если они действительно имеют место быть. Хочу напомнить, что распространение заведомо ложной информации является уголовно наказуемым деянием, – сообщила Назымгуль Кайсагалиева.

Что же касается расследования самого инцидента в поселке Тенгиз, то спикер отметила, что продолжается досудебное расследование по статье 293 УК РК "Хулиганство". Проводится комплекс оперативно-следственных мероприятий.

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