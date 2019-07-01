В Арыси ремонтируют 247 частных домов

85 % всех домов требуют ремонта и восстановления.

В Арыси начались восстановительные работы домов, поврежденных ударной волной от взрыва на военном полигоне. На сегодняшний день идет ремонт 247 частных домов, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МИИР РК.

- На минувшей неделе рабочая группа Комитета по делам строительства и ЖКХ МИИР РК во главе с первым вице-министром индустрии и инфраструктурного развития Каирбеком Ускенбаевым провела техническое обследование и определила степень повреждения домов, зданий и сооружений в Арыси, - говорится в сообщении.

В ходе поездки, комиссия из числа руководства и специалистов Комитета, выявила, что 85 % всех домов в Арыси требуют ремонта и восстановления. Свыше 80 строительных компаний с участием 752 рабочих уже приступили к ремонту.

По поручению Елбасы и главы государства, все поврежденные и разрушенные объекты должны быть восстановлены до 1 августа 2019 года. Напомним, что акимат Туркестанской области поделил Арыс на 17 секторов. Таким образом, каждый регион страны и города республиканского значения примут участие в восстановлении города, направив на закрепленные участки бригады строителей.

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