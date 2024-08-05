В Большой Малышке СКО мехбригады ремонтируют пострадавшие дома

Фото: акимат СКО

Село Большая Малышка Кызылжарского района пострадало во время сильного паводка. В населенном пункте подтопило 321 дом, 66 из которых не подлежат восстановлению. Уже снесено 19 домов. Продолжаются работы по сносу аварийного жилья и ремонту домов.

Их проводят мехбригады, некоторые сельчане самостоятельно восстанавливают свои дома.

Фото: акимат СКО "‎Нас предупредили, что будет помощь от государства, время терять не хотелось, так как скоро осень. За свой счет начал закупать материал, по мере возможности занимался восстановлением дома. Обещанные деньги получил, спасибо государству за помощь, что нас не бросили в такое тяжелое время. Поддержкой я доволен. Ремонт завершил, зимовать не страшно теперь"‎. Житель села Большая Малышка Сергей Бороздыкин Мехбригада из Аккайынского района трудится в Большой Малышке, чтобы сельчане могли скорее вернуться в свои дома.

Фото: акимат СКО "‎Приведу в пример один из домов, который мы восстанавливаем. По внутренней отделке закончили 80%, остались наружные работы, а именно обшивка дома. Кирпичи убрали, дом утепляем и закрываем сайдингом. Заменили пол, положили линолеум, заменили печь, обои новые сделали"‎. Директор ИП "‎Нуртазинов" Кайрат Нуртазинов Кроме Большой Малышки в Кызылжарском районе восстановительные работы продолжаются и в других пострадавших во время паводка населенных пунктах.

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