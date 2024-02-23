Многокилометровая очередь образовалась на границе с РФ в ЗКО

По трое суток вынуждены стоять на границе с Россией дальнобойщики в Западно-Казахстанской области. Многокилометровая очередь образовалась на посту "Сырым", сообщает Zakon.kz.

По информации КТК, проезда там ожидает около 500 фур. Водители говорят, нынешняя зима выдалась для них очень сложной.

"Ровно сегодня третьи сутки пошли, отстояли. Самая колейка была вон аж, не доезжая Уральска, вот такие дела. Ну, в чем причина? Морозы стояли, дороги были закрытые, "КазАвтоЖол" толком не работает". Дальнобойщик Юрий Чуприн

Отмечается, что очередь растянулась на десятки километров. Большегрузы полностью заняли одну полосу, поэтому легковым остается передвигаться только по встречной.

Водители рассказывают, в начале месяца им пришлось подолгу стоять на закрытых из-за непогоды трассах в разных регионах страны, а когда дороги открыли, все в короткое время добрались до границы. Поэтому и образовалась такая огромная очередь. Пункт пропуска "Сырым" большинство выбирает из-за того, что здесь есть рентген-установка. Это очень облегчает досмотр груза.

Между тем, в Пограничной службе отмечают: пункт пропуска в задержке не виноват, специалисты работают в обычном режиме. Но советуют дальнобойщикам, направляющимся в Россию, пока выбирать другие посты.

"В данный момент пункт пропуска "Сырым автомобильный" работает в штатном режиме, сбоев никаких нет, пропускная способность, в принципе, в среднем осуществляется в норме… По Западно-Казахстанской области, помимо пункта пропуска "Сырым автомобильный", дислоцируются еще пункты пропуска "Таскала", "Шаган" двусторонний, пункт пропуска "Аксай". В данный момент в тех направлениях такого скопления не наблюдается". Начальник отдела пограничного контроля департамента Пограничной службы по ЗКО Саламат Кенжегулов

Ранее сообщалось, что с 1 января 2024 года за оформление электронной очереди при пересечении границы с перевозчиков начали взимать оплату.

