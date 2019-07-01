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Баян Алагузова: Я постарела и погнала

Вначале она призналась, что в последний раз выкладывает снимок в купальнике.

Фото : Instagram1 июля 2019, 17:55

Известный казахстанский продюсер Баян Алагузова находится на отдыхе вместе с мужем Турсеном в Египте, откуда выкладывает фото в купальнике с неоднозначными подписями, передает Zakon.kz.

Вначале она призналась, что в последний раз выкладывает снимок подобного рода.

- Мой заключительный выход в купальнике! На следующий год не ждите, я постарела, я признаю, — написла Алагузова.

Но сдержать слово Баян так и не смогла. Уже на следующий день она не только показала свою фигуру в купальнике вновь, но и продемонстрировала растяжку.

- Когда ты не балерина, а так хочешь ею быть. Вчера написала, что выход в купальнике заключительный, но сегодня передумала. Постарела, сошла с ума, погнала, — подытожила Баян.


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