Баян Алагузова: Я постарела и погнала

Вначале она призналась, что в последний раз выкладывает снимок в купальнике.

Известный казахстанский продюсер Баян Алагузова находится на отдыхе вместе с мужем Турсеном в Египте, откуда выкладывает фото в купальнике с неоднозначными подписями, передает Zakon.kz.

Вначале она призналась, что в последний раз выкладывает снимок подобного рода.

- Мой заключительный выход в купальнике! На следующий год не ждите, я постарела, я признаю, — написла Алагузова.

Но сдержать слово Баян так и не смогла. Уже на следующий день она не только показала свою фигуру в купальнике вновь, но и продемонстрировала растяжку.

- Когда ты не балерина, а так хочешь ею быть. Вчера написала, что выход в купальнике заключительный, но сегодня передумала. Постарела, сошла с ума, погнала, — подытожила Баян.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!