Баян Алагузову осудили за откровенные фотографии
Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy
Известный казахстанский продюсер Баян Алагузова во время отдыха с семьей в Таиланде решила опубликовать фотографии в купальнике, однако не все поклонники оценили ее поступок, сообщает Zakon.kz.
Снимками она поделилась в Instagram.
"Три месяца лета", – подписала пост продюсер.
Если одни поклонники отметили, что восхищаются фигурой Алагузовой, то другие осудили ее, заявив, что сейчас не время для таких публикаций:
– Тебе не стыдно? Ведь недавно умер твой зять.
– Баян, я ничего не понимаю, у вашей любимой сестренки траур. 40-ка дней не прошло. Уместны ли сейчас вот такие фото в купальнике?
О смерти мужа певицы Багым Мухитденовой (родная сестра Баян Алагузовой) – продюсера Адильжана Юсупова стало известно 7 февраля.
8 февраля Баян Алагузова обратилась к сестре, отметив, что ей очень больно за нее.
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