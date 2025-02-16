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События

Баян Алагузову осудили за откровенные фотографии

Баян Алагузову захейтили из-за откровенных фотографий, фото - Новости Zakon.kz от 16.02.2025 18:04 Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy
Известный казахстанский продюсер Баян Алагузова во время отдыха с семьей в Таиланде решила опубликовать фотографии в купальнике, однако не все поклонники оценили ее поступок, сообщает Zakon.kz.

Снимками она поделилась в Instagram.

"Три месяца лета", – подписала пост продюсер.

Если одни поклонники отметили, что восхищаются фигурой Алагузовой, то другие осудили ее, заявив, что сейчас не время для таких публикаций:

– Тебе не стыдно? Ведь недавно умер твой зять.

– Баян, я ничего не понимаю, у вашей любимой сестренки траур. 40-ка дней не прошло. Уместны ли сейчас вот такие фото в купальнике?


О смерти мужа певицы Багым Мухитденовой (родная сестра Баян Алагузовой) – продюсера Адильжана Юсупова стало известно 7 февраля.

8 февраля Баян Алагузова обратилась к сестре, отметив, что ей очень больно за нее. 

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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