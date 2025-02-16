Баян Алагузову осудили за откровенные фотографии

Известный казахстанский продюсер Баян Алагузова во время отдыха с семьей в Таиланде решила опубликовать фотографии в купальнике, однако не все поклонники оценили ее поступок, сообщает Zakon.kz.

Снимками она поделилась в Instagram.

"Три месяца лета", – подписала пост продюсер.

Если одни поклонники отметили, что восхищаются фигурой Алагузовой, то другие осудили ее, заявив, что сейчас не время для таких публикаций:

– Тебе не стыдно? Ведь недавно умер твой зять. – Баян, я ничего не понимаю, у вашей любимой сестренки траур. 40-ка дней не прошло. Уместны ли сейчас вот такие фото в купальнике?





О смерти мужа певицы Багым Мухитденовой (родная сестра Баян Алагузовой) – продюсера Адильжана Юсупова стало известно 7 февраля.

8 февраля Баян Алагузова обратилась к сестре, отметив, что ей очень больно за нее.