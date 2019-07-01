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Пассажирский автобус и автомобиль столкнулись в Уральске

В результате столкновения пострадали несколько человек, они находились в легковом автомобиле, их госпитализировали в больницу.

Фото : pixabay.com1 июля 2019, 18:30

В Уральске в пассажирский автобус врезался легковой автомобиль. Столкновение произошло 1 июля в 15.20, сообщает Zakon.kz со ссылкой на "Мой ГОРОД".

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО, водитель автомобиля "ВАЗ-2114" направлялся со стороны поселка Зачаганск в город, возле цветочной пирамиды свернул налево на улицу Чагано-Набережная.

- Потом проехав пирамиду, он снова решает сменить направление движения и поверачивает направо, в сторону ул. Пугаева. Он проехал перед путепроводом на запрещающий сигнал светофора и допустил столкновение с пассажирским автобусом маршрута №5. В результате столкновения пострадали несколько человек, они находились в легковом автомобиле, их госпитализировали в больницу, - пояснили в ведомстве.

Информация о пострадавших уточняется.


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