В Павлодаре столкнулись пассажирский автобус и легковое авто: семь пострадавших

В Павлодаре в результате столкновения автобуса и автомобиля Lada пострадали семь человек, в том числе четверо детей. Всех госпитализировали, передает Zakon.kz.

В пресс-службе Департамента полиции (ДП) Павлодарской области заявили, что проводится проверка по факту ДТП: "19 сентября примерно в 16:40 на пересечении улиц Ак. Сатпаева – Торайгырова произошло столкновение автобуса и автомашины Lada". Как сообщили в пресс-службе "скорой помощи", с места аварии в городские больницы доставили семь пострадавших. "Вызов поступил в 16:38. Повод – столкновение маршрутного автобуса и легкового автомобиля. Пострадавших семь, в том числе четверо детей. Три женщины 1937, 1969 и 1989 годов рождения доставлены в Павлодарскую городскую больницу N1. Девочку 2013 года рождения, а также троих мальчиков 2012, 2016 и 2017 годов рождения доставили в детскую областную больницу", – уточнили в службе" 103". Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Типичный Павлодар (@tipavlo.dar) Ночью 19 сентября на Восточной объездной автодороге Алматы произошло столкновение трех автомобилей. К счастью, никто не пострадал.

