Происшествия

В Павлодаре столкнулись пассажирский автобус и легковое авто: семь пострадавших

Скорая помощь, медицинская служба, машина скорой помощи, машины скорой помощи, автомобиль скорой помощи, карета скорой помощи, бригада скорой помощи, скорая медицинская помощь, скорая медпомощь, фото - Новости Zakon.kz от 19.09.2025 18:31 Фото: пресс-служба акимата Алматы
В Павлодаре в результате столкновения автобуса и автомобиля Lada пострадали семь человек, в том числе четверо детей. Всех госпитализировали, передает Zakon.kz.

В пресс-службе Департамента полиции (ДП) Павлодарской области заявили, что проводится проверка по факту ДТП:

"19 сентября примерно в 16:40 на пересечении улиц Ак. Сатпаева – Торайгырова произошло столкновение автобуса и автомашины Lada".

Как сообщили в пресс-службе "скорой помощи", с места аварии в городские больницы доставили семь пострадавших.

"Вызов поступил в 16:38. Повод – столкновение маршрутного автобуса и легкового автомобиля. Пострадавших семь, в том числе четверо детей. Три женщины 1937, 1969 и 1989 годов рождения доставлены в Павлодарскую городскую больницу N1. Девочку 2013 года рождения, а также троих мальчиков 2012, 2016 и 2017 годов рождения доставили в детскую областную больницу", – уточнили в службе" 103".

Ночью 19 сентября на Восточной объездной автодороге Алматы произошло столкновение трех автомобилей. К счастью, никто не пострадал.

Ирина Адылканова
