"КазМунайГаз" поставил цель по достижению 100% безопасности на производстве

Впервые для обсуждения задач компании и проблемных вопросов были приглашены представители подрядных организаций.

1 июля 2019 года в г. Нур-Султане состоялся V ежегодный форум генеральных директоров АО НК "КазМунайГаз" (далее – КМГ) на тему "На пути к достижению нулевых показателей". Мероприятие проводится с целью оценки текущего состояния охраны труда и окружающей среды в группе компаний "КазМунайГаз" и совершенствования культуры безопасности, передает Zakon.kz.

В работе форума приняли участие руководители КМГ и дочерних и зависимых организаций, представители ряда казахстанских и зарубежных компаний. Впервые для обсуждения задач компании и проблемных вопросов были приглашены представители подрядных организаций.

С приветственным словом к участникам форума обратился председатель правления КМГ Алик Айдарбаев, который отметил необходимость изменения культуры мышления и вовлеченности всех сотрудников в вопросы труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды. Кроме того, достижение нулевых показателей должно стать первоочередной целью для партнеров и подрядчиков компании. В текущем году планируется установить особый контроль за соблюдением ими норм ОТОС.

- В этом году мы запустили программу обеспечения эффективной работы по охране труда и окружающей среды в подрядных организациях, так как они занимают важную роль в реализации наших производственных задач. Совместное тесное взаимодействие позволяет нам качественно улучшить ситуацию. Наши ожидания нацелены на то, чтобы все работники группы компаний "КазМунайГаз" и всех подрядных организаций всегда уходили с работы целыми и невредимыми, - отметил А. Айдарбаев.

Стоит отметить, что 2018 год стал наилучшим в компании по показателям безопасности и охраны труда за последние четыре года. При этом руководством компании была поставлена задача на следующей встрече обсудить не улучшение ситуации, а причины, по которым не были достигнуты нулевые показатели.

На форуме также были подняты актуальные вопросы снижения негативного влияния деятельности компаний на окружающую среду и управления водными ресурсами, усиления персональной ответственности первых руководителей компаний в вопросах безопасности труда и предупреждения аварий, улучшения культуры безопасности.

С целью достижения нулевых показателей в производственной деятельности, производственном травматизме и нанесении ущерба окружающей среде компанией инициировано проведение первого в Казахстане Каспийского симпозиума SPE по вопросам безопасности, который пройдет в рамках форума KAZENERGY в сентябре текущего года.

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