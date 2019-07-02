Король Саудовской Аравии обратился к Ираку с тем же предложением, что и к Токаеву
Стоит вопрос по стабилизации цен на нефть.
Премьер-министр Ирака Адель Абдель Махди и король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд обсудили двустороннее сотрудничество и координацию по стабилизации цен на нефть. Телефонные переговоры состоялись 1 июля, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу иракского премьера.
Разговор в основном касался сотрудничества двух братских стран на конференции ОПЕК министров нефти и энергетики, которая в настоящее время проходит в Вене, по регулированию положения нефтяного рынка, и координации между двумя странами по достижению стабильности цен на нефть в предстоящий период.
Кроме того, стороны подтвердили готовность развивать двусторонние отношения, важность защиты безопасности двух стран и обеспечения условий для стабильности в регионе, сообщает пресс-служба.
Ранее с аналогичным предложением Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд звонил Касым-Жомарту Токаеву, и Президент Казахстана поддержал его идею сократить добычу нефти.
В Вене 1 июля прошло заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+, в ходе которого все страны - участники комитета согласились продлить сокращение добычи нефти на девять месяцев при сохранении действующих квот на добычу и рекомендовали соответствующее решение.
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