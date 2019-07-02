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Король Саудовской Аравии обратился к Ираку с тем же предложением, что и к Токаеву

Стоит вопрос по стабилизации цен на нефть.

Фото : pixabay.com2 июля 2019, 01:02

Премьер-министр Ирака Адель Абдель Махди и король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд обсудили двустороннее сотрудничество и координацию по стабилизации цен на нефть. Телефонные переговоры состоялись 1 июля, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу иракского премьера.

Разговор в основном касался сотрудничества двух братских стран на конференции ОПЕК министров нефти и энергетики, которая в настоящее время проходит в Вене, по регулированию положения нефтяного рынка, и координации между двумя странами по достижению стабильности цен на нефть в предстоящий период.

Кроме того, стороны подтвердили готовность развивать двусторонние отношения, важность защиты безопасности двух стран и обеспечения условий для стабильности в регионе, сообщает пресс-служба.

Ранее с аналогичным предложением Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд звонил Касым-Жомарту Токаеву, и Президент Казахстана поддержал его идею сократить добычу нефти.

В Вене 1 июля прошло заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+, в ходе которого все страны - участники комитета согласились продлить сокращение добычи нефти на девять месяцев при сохранении действующих квот на добычу и рекомендовали соответствующее решение.


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