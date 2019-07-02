В Сети появилось видео с собранными в Арыси боеприпасами
На кадрах видны кучи снарядов, большинство из которых разорвавшиеся.
Фото : кадр из видео2 июля 2019, 06:20
В Instagram опубликовано видео с собранными в Арыси боеприпасами, передает Zakon.kz.
Видео опубликовал пользователь с ником dauletten.
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На кадрах видны кучи снарядов, большинство из которых разорвавшиеся.
Ранее стало известно о начале строительства и ремонта зданий в Арыси.
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