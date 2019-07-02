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В Сети появилось видео с собранными в Арыси боеприпасами

На кадрах видны кучи снарядов, большинство из которых разорвавшиеся.

Фото : кадр из видео2 июля 2019, 06:20

В Instagram опубликовано видео с собранными в Арыси боеприпасами, передает Zakon.kz.

Видео опубликовал пользователь с ником dauletten.

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Публикация от Қазақтың ДӘУЛЕТі (@dauletten) 1 Июл 2019 в 9:13 PDT

На кадрах видны кучи снарядов, большинство из которых разорвавшиеся.

Ранее стало известно о начале строительства и ремонта зданий в Арыси.

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