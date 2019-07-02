Жители Турксибского района высказали Сагинтаеву свои жалобы

Аким города ознакомился с работой железнодорожного вокзала "Алматы-1".

Аким города Алматы Бакытжан Сагинтаев проинспектировал Турксибский район. В фокусе внимания акима были – строительство социальных объектов и жилья в микрорайоне "Жас Канат", а также реализация программы по сносу ветхого жилья, передает Zakon.kz.

В рамках осмотра застройки микрорайона "Жас Канат" Б. Сагинтаев поручил соответствующим управлениям усилить контроль над строительными компаниями в части использования материалов отечественного производства.

Также районному акимату было поручено благоустроить территорию вдоль ул. Б. Хмельницкого, проработать вопрос разбивки сквера и дополнительного озеленения территорий в микрорайоне "Жас Канат", а также совместно с Управлением городской мобильности решить вопрос строительства подъездной дороги от ул. Баймагамбетова до новых жилых домов.

В микрорайоне "Жас Канат" ведется строительство семи многоквартирных жилых домов по программе "Нұрлы жер" и детского сада на 280 мест. Завершение объектов запланировано на сентябрь текущего года.

Бакытжан Сагинтаев встретился с жильцами Турксибского района, заслушав жалобы и предложения в области ЖКХ, благоустройства дворов и обеспечения общественной безопасности. На сегодня в Турксибском районе снесено 16 ветхих домов и на их месте возведено 39 домов на 803 квартиры. В рамках дальнейшей реализации программы определены еще 28 домов, производится капитальный ремонт 147 дворов, ремонт 15 улиц и строительство 8 км тротуаров, построено 2,6 км арычной сети (2 улицы) и текущий ремонт протяженностью 7,8 км.

Аким города ознакомился с работой железнодорожного вокзала "Алматы-1". В ходе осмотра железнодорожного вокзала Б.Сагинтаеву доложили о планируемой реконструкции вокзала, которая позволит увеличить его пропускную способность до 16 тыс. пассажиров в сутки. В рамках реконструкции будут также проведены работы по удлинению платформ, расширению подземного перехода с устройством эскалатора и лифта, а также перехода к многоуровневому паркингу.

По итогам рабочего объезда Турксибского района Бакытжан Сагинтаев посетил реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями "Мейiрiм". Коллектив центра рассказал о коррекционно-развивающих занятиях, психолого-педагогической помощи, лечебной физкультуре, социально-трудовой реабилитации, музыкальной, художественной и игровой терапии, оказываемых специалистами. Центр рассчитан на детей в возрасте от 3 до 15 лет, страдающих детским церебральным параличом, различными нарушениями опорно-двигательного аппарата и интеллектуального развития.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!