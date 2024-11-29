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Более 300 жителей Турксибского района Алматы подключат к центральным коммуникациям

Более 300 жителей Турксибского района Алматы подключат к центральным коммуникациям, фото - Новости Zakon.kz от 29.11.2024 12:28 Фото: акимат города Алматы
Аким Алматы Ерболат Досаев во время рабочего объезда Турксибского района ознакомился с ходом строительства сетей водоснабжения и водоотведения по ул. Закарпатской.

На участке, присоединенном из Алматинской области к Алматы в 2014 году, централизованные коммуникации отсутствовали. Жители своими силами протягивали коллективный водопровод, а для водоотведения использовали септики. Со временем изношенный в процессе эксплуатации водопровод перестал выдерживать нагрузки, из-за чего периодически возникали перебои с водоснабжением.

Для решения этой проблемы акиматом Турксибского района разработан проект строительства 4,8 км водопровода, 1,6 км канализации и двух канализационных насосных станций (КНС). Строительно-монтажные работы были начаты в 2022 году с завершением в июне этого года.

На сегодня работы по прокладке инженерных сетей завершены, но установлена только одна КНС, хотя проектом было предусмотрено две. В этой связи в августе т.г. акимат Турксибского района подал иск в суд на подрядную организацию за срыв сроков и неполное выполнение работ. Ведутся судебные разбирательства.

Во время ознакомления с ходом работ Ерболат Досаев поручил довести строительство до конца и ускорить введение объектов эксплуатацию. Аким района заверил, что вторая КНС будет установлена в декабре этого года. В результате центральными коммуникациями будут охвачены 70 домов, где проживают более 300 жителей.

Стоит отметить, что восстановление асфальтобетонного покрытия проведено с учетом принятых по инициативе акима города Ерболата Досаева новых Правил содержания инженерных коммуникаций. Если раньше дорожное полотно восстанавливали только по траншее, то сейчас по всей ширине дороги.

Более 300 жителей Турксибского района Алматы подключат к центральным коммуникациям, фото - Новости Zakon.kz от 29.11.2024 12:28

Фото: акимат города Алматы

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