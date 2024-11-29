Более 300 жителей Турксибского района Алматы подключат к центральным коммуникациям

Аким Алматы Ерболат Досаев во время рабочего объезда Турксибского района ознакомился с ходом строительства сетей водоснабжения и водоотведения по ул. Закарпатской.

На участке, присоединенном из Алматинской области к Алматы в 2014 году, централизованные коммуникации отсутствовали. Жители своими силами протягивали коллективный водопровод, а для водоотведения использовали септики. Со временем изношенный в процессе эксплуатации водопровод перестал выдерживать нагрузки, из-за чего периодически возникали перебои с водоснабжением.

Для решения этой проблемы акиматом Турксибского района разработан проект строительства 4,8 км водопровода, 1,6 км канализации и двух канализационных насосных станций (КНС). Строительно-монтажные работы были начаты в 2022 году с завершением в июне этого года.

На сегодня работы по прокладке инженерных сетей завершены, но установлена только одна КНС, хотя проектом было предусмотрено две. В этой связи в августе т.г. акимат Турксибского района подал иск в суд на подрядную организацию за срыв сроков и неполное выполнение работ. Ведутся судебные разбирательства.

Во время ознакомления с ходом работ Ерболат Досаев поручил довести строительство до конца и ускорить введение объектов эксплуатацию. Аким района заверил, что вторая КНС будет установлена в декабре этого года. В результате центральными коммуникациями будут охвачены 70 домов, где проживают более 300 жителей.

Стоит отметить, что восстановление асфальтобетонного покрытия проведено с учетом принятых по инициативе акима города Ерболата Досаева новых Правил содержания инженерных коммуникаций. Если раньше дорожное полотно восстанавливали только по траншее, то сейчас по всей ширине дороги.