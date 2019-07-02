В небе над Лондоном из самолета выпало тело безбилетника

При осмотре воздушного судна в отсеке шасси были найдены сумка, вода и небольшой запас продовольствия. Полиция проводит расследование инцидента.

Фото : Global look press, взято с сайта kp.ru

Тело безбилетного пассажира выпало из отсека шасси при посадке самолета авиакомпании Kenya Airways в лондонском аэропорту Хитроу, сообщает ТАСС. - 30 июня правоохранителей вызвали в [столичный] район Клапхэм после того, как в саду у дома было обнаружено тело, - сказано в сообщении. - На данный момент полиция считает, что речь идет о безбилетнике, который выпал из ниши шасси самолета Kenya Airways, летевшего в Хитроу". При осмотре воздушного судна в отсеке шасси были найдены сумка, вода и небольшой запас продовольствия. Полиция проводит расследование инцидента. По данным газеты Daily Mail, самолет летел из Найроби. Пассажир, предположительно, замерз насмерть, отмечает издание.

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