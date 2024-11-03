В Чили самолет чуть не разбился из-за рюкзака, который выпал из багажного отсека

В Чили самолет едва не разбился, когда из внезапно открывшегося багажного отсека выпали сумки. Одна из них врезалась в винт воздушного судна, сообщает Zakon.kz.

Лайнер с пассажирами был вынужден вернуться в аэропорт, пишет портал Central Noticia.

Уточняется, что инцидент произошел во время рейса Let L-410 из Чайтена в Пуэрто-Монт накануне утром.

"Во время полета дверь багажника внезапно оторвалась, в результате чего вещи одного из путешественников вылетели из воздушного судна, врезавшись в правый винт".

Экипаж смог сохранить управление самолетом и успешно вернуться в аэропорт вылета, где борт сел в срочном порядке. В сообщении добавили, что пострадавших среди 18 пассажиров и экипажа нет.

В авиакомпании Aerocord заявили, что дверь открылась из-за птицы, которая столкнулась с самолетом. Но пассажиры утверждают, что люк изначально плохо закрыли.

Ранее сообщалось, что в Торонто гусь влетел в лобовое стекло пассажирского самолета Boeing 737, пробил его насквозь и травмировал пилота.