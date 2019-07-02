Как казахстанцам, оказавшимся в трудной ситуации, помогут с погашением долгов

Механизм предусматривает формирование Министерством труда и социальной защиты населения списка граждан РК, оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации.

Национальный банк совместно с правительством, банками и микрофинансовыми организациями разработали механизм погашения задолженности граждан, оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации, в сумме не более 300 тысяч тенге по беззалоговым потребительским займам по состоянию на 1 июня 2019 года. Об этом сообщил председатель Нацбанка Ерболат Досаев на заседании правительства, сообщает Zakon.kz.

По его словам, механизм был разработан в целях реализации Указа Президента РК Касым-Жомарта Токаева "О мерах по снижению долговой нагрузки граждан Республики Казахстан".

Он отметил, что этот механизм предусматривает формирование Министерством труда и социальной защиты населения списка граждан РК, оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации. Далее будет проведена сверка задолженности по указанному списку с государственным кредитным бюро, банками второго уровня и микрофинансовыми организациями. После будет осуществлено перечисление денег в банки и микрофинансовые организации. Завершить механизм планируется в течение двух месяцев.

- В дальнейшем, в случае уточнения списка Минтрудом, будет необходимо принятие Министерством финансов и Минтрудом соответствующих мер организационного и финансового характера, - сказал Досаев.

Он добавил, что также Национальным банком совместно с банками и микрофинансовыми организациями разработан механизм погашения штрафов и пени для всех граждан, имеющих беззалоговые потребительские займы, начисленных по состоянию на 1 июля 2019 года.

- Данный механизм предполагает в качестве первого шага самостоятельное прощение банками и микрофинансовыми организациями начисленных штрафов и пени. Затем оператор осуществит компенсацию расходов банков и микрофинансовых организаций с дисконтом 70%, т.е. фактически более двух третей от суммы списания штрафов и пени будет осуществлено за счет средств банков и микрофинансовых организаций. Завершить механизм также планируется в течение двух месяцев, - рассказал председатель Нацбанка.

Досаев также рассказал, что Сенатом Парламента принят и внесен на подпись Президенту РК закон по вопросам регулирования и развития финансового рынка, микрофинансовой деятельности и налогообложения, предусматривающий введение регулирования и надзора всех субъектов кредитования, включая кредитные товарищества, ломбарды и онлайн-кредиторов, и ограничивающий неконтролируемый рост долговой нагрузки населения. Вводимые законодательные изменения усилят защиту прав и интересов заемщиков, устранят регуляторный арбитраж и системные проблемы на рынке потребительского кредитования.

- До конца текущего года на законодательном уровне будут приняты необходимые поправки в законы и в подзаконные нормативные правовые акты для недопущения неуправляемого роста задолженности граждан в результате увеличения размеров пени и штрафов, - проинформировал он.

Ерболат Досаев отметил, что будет введен запрет начисления неустойки, комиссий и иных платежей, связанных с выдачей и обслуживанием кредита, по всем беззалоговым потребительским займам физических лиц с просрочкой свыше 90 дней. Это, в свою очередь, позволит защитить граждан от постоянно увеличивающейся суммы задолженности.

Глава Нацбанка также напомнил, что будет введен запрет на предоставление займов гражданам с доходом ниже прожиточного минимума.

В завершение своего выступления глава НацБанка рассказал, что будет предусмотрен ряд дополнительных мер регулирования: пересмотр порядка расчета коэффициента долговой нагрузки на заемщика и дополнительные требования к собственному капиталу банков.

- Эти меры создадут меньше экономических стимулов к выдаче беззалоговых потребительских займов, особенно нашим гражданам с низкими доходами, – резюмировал Досаев.

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