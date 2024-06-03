Как будут помогать оказавшимся в трудной жизненной ситуации

Министерство труда и социальной защиты разработало Правила координации работы по охвату лиц (семей), оказавшихся в трудной жизненной ситуации, всесторонней поддержкой в пределах компетенции государственных органов, сообщает Zakon.kz.

Трудная жизненная ситуация – ситуация, объективно нарушающая жизнедеятельность человека, которую он не может преодолеть самостоятельно.

Правила направлены на межведомственную координацию государственных органов в сфере образования, здравоохранения, занятости, социальной защиты населения, спорта, культуры, туризма, общественного развития и семейной политики, жилищных отношений, молодежной политики, внутренней политики, внутренних дел с момента выявления лица (семьи), находящегося в трудной жизненной ситуации, и оказание всесторонней поддержки в пределах компетенции.



Межведомственное взаимодействие направлено на решение следующих задач:

обеспечение доступа к достоверной, своевременной информации о наличии гарантированных прав, мерах государственной поддержки и способах их получения;

обеспечение оптимизации и стандартизации документооборота для последующего эффективного мониторинга выхода семьи из трудной жизненной ситуации;

определение ответственности государственных органов и организаций за выполнение индивидуального плана работы (ИПР) в пределах компетенции;

использование технологий социальной работы, способствующих формированию устойчивости получателя услуг;

определение ответственности получателя услуг и его активное вовлечение при реализации ИПР.

Участниками межведомственного взаимодействия по охвату лиц (семей), оказавшихся в трудной жизненной ситуации, всесторонней поддержкой являются государственные органы и организации в области образования, здравоохранения, занятости, социальной защиты населения, спорта, культуры, туризма, общественного развития и семейной политики, жилищных отношений, молодежной политики, внутренней политики, внутренних дел.

Координатором работы по охвату таких лиц и семей являются центры поддержки семьи.

Государственные органы и организации для эффективного оказания услуг комплексного сопровождения посредством межведомственного взаимодействия, осуществляют следующие функции:

выполнение принятого индивидуального плана действий в установленный законодательством срок;

активное вовлечение семьи в решение жизненной ситуации и развитие ее собственного потенциала по выходу из трудной жизненной ситуации, в случае если в семье есть ребенок, приоритетом является учет потребностей и интересов ребенка;

соблюдение конфиденциальности информации;

последовательность и преемственность в соблюдении этапов оказания мер государственной поддержки;

постоянный мониторинг качества и эффективности межведомственной координации.

Для вывода семьи из трудной жизненной ситуации центром разрабатывается индивидуальный план работы (ИПР). После его утверждения мероприятия плана в течение двух рабочих дней направляются государственным органам, вовлеченным в его реализацию в пределах их компетенций.

В течение двух рабочих дней после получения ИПР государственные органы и организации определяют ответственное лицо, которое будет содействовать лицу (семье), оказавшейся в трудной жизненной ситуации, и центрам в реализации мероприятий, определенных в ИПР.

Ответственное лицо государственного органа или организации предоставляет информацию о выполнении мероприятий плана в центр согласно указанным срокам в ИПР.



При выявлении невыполнения либо некачественного выполнения мероприятий ИПР, определенным законодательством в сфере государственных услуг и государственными органами или организациями возвращает мероприятия ИПР на доработку, либо повторное исполнение.



При выполнении мероприятий ИПР в полном объеме центром делается отметка об их завершении с указанием даты завершения.

Правила также устанавливают порядок проведения мониторинга и анализа межведомственной работы.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 14 июня.



