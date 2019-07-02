Айгуль Шаимова освобождена от должности
Она была заместителем председателя Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции с сентября 2016 года.
Фото : express-k.kz2 июля 2019, 18:47
Айгуль Шаимова освобождена от должности заместителя председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции, передает Zakon.kz.
- Распоряжением главы государства Шаимова Айгуль Амантаевна освобождена от должности заместителя председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции, - сообщается на сайте Акорды.
Как известно, АДГСПК ранее было реорганизовано на Агентство по делам государственной службы, его возглавила Анар Жаилганова, и Агентство по противодействию коррупции, которое возглавил Алик Шпекбаев.
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