14 моряков погибли при пожаре на глубоководном аппарате в России
Аппарат занимался изучением придонного пространства и дна Мирового океана.
Первого июля на российском научно-исследовательском глубоководном аппарате вспыхнул пожар, погибли 14 моряков-подводников, сообщает РИА Новости.
Инцидент произошел в российских территориальных водах, сообщили в Минобороны.
Аппарат занимался изучением придонного пространства и дна Мирового океана в интересах Военно-морского флота России. ЧП возникло при проведении биометрических измерений.
Люди погибли от отравления продуктами горения. В ведомстве добавили, что ликвидировать огонь удалось благодаря самоотверженным действиям команды.
Сейчас аппарат находится в военно-морской базе Североморск. Расследование трагедии контролирует главнокомандующий ВМФ.
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