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14 моряков погибли при пожаре на глубоководном аппарате в России

Аппарат занимался изучением придонного пространства и дна Мирового океана.

Фото : severpost.ru2 июля 2019, 19:45

Первого июля на российском научно-исследовательском глубоководном аппарате вспыхнул пожар, погибли 14 моряков-подводников, сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел в российских территориальных водах, сообщили в Минобороны.

Аппарат занимался изучением придонного пространства и дна Мирового океана в интересах Военно-морского флота России. ЧП возникло при проведении биометрических измерений.

Люди погибли от отравления продуктами горения. В ведомстве добавили, что ликвидировать огонь удалось благодаря самоотверженным действиям команды.

Сейчас аппарат находится в военно-морской базе Североморск. Расследование трагедии контролирует главнокомандующий ВМФ.


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