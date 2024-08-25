Индийский аппарат нашел на Луне следы океана из расплавленной магмы
По информации журнала Nature, индийский луноход Pragyan, запущенный прошлым летом в рамках миссии Chandrayaan-3, нашел доказательства теории, что когда-то поверхность Луны была покрыта океаном жидкой магмы.
Группа геологов и планетологов из Лаборатории физических исследований Индии и других научных институтов страны изучила образцы, собранные аппаратом на Южном полюсе спутника, и пришла к выводу, что наша соседка действительно практически полностью расплавилась сразу после своего формирования.
В работе заключен анализ данных о радиации, полученных с рентгеновского спектрометра лунохода.
Как оказалось, все образцы в основном состоят из ферроанортозита – минерала, который обычно встречается в магматических и метаморфических горных породах.
Данные других датчиков показали, что лунный грунт на экваторе и в зоне средних широт состоит примерно из такого же материала.
Ранее появилась информация, что Китай запустит обсерваторию для поиска экзопланет.