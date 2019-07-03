В Боливии распространяется неизвестный смертельный вирус

К настоящему времени от заболевания скончался один человек — врач.

Министр здравоохранения Боливии Габриэла Монтаньо заявила, что в стране распространяется некий вирус, убивший, по меньшей мере, одного человека и передавшийся от него другим. Как сообщается, власти уже принимают чрезвычайные меры и обращаются за помощью к международному сообществу.

К настоящему времени от заболевания скончался один человек — врач, работавший в провинции Каранави. Именно его в настоящее время предлагают считать нулевым пациентом.

Отмечается, что от него заразились и два других врача: гастроэнтеролог Густаво Видалес (Gustavo Vidales) и терапевт Марко Ортиз (Marco Ortiz). Они непосредственно контактировали с пациентами и в настоящее время находятся в реанимации. Прогнозы по их состоянию положительные, передает Los Tiempos.

Также под наблюдением врачей находятся еще три человека, общавшиеся с заболевшими врачами. Отмечается, что у одного из них имеются признаки заболевания. Монтаньо пояснила, что в случае с врачами уже были исключены вирусы типа денге, чикунгунья или гриппа.

Монтаньо заверила население, что ситуация находится под контролем, и попросила жителей не паниковать. По ее словам, новые результаты тестов от боливийских лабораторий появятся в ближайшее время, а через 14 дней станут доступны и данные из Атланты, куда также направят образцы.

Источник: Lenta.ru

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