Неизвестный вирус может накрыть мир

Врач общей практики Сурадж Кукадиа предупредил о возможных причинах следующей глобальной пандемии и объяснил, какие угрозы сегодня больше всего тревожат медиков, сообщает Zakon.kz.

Его заявление в TikTok привлекло внимание издания Daily Express.

По словам специалиста, потенциальным виновником может стать так называемая "Болезнь X". Это не конкретный диагноз, а условное обозначение неизвестного патогена, который теоретически способен вызвать масштабную эпидемию.

"Вы когда-нибудь слышали об этом? Это термин, придуманный Всемирной организацией здравоохранения, которая рассматривает его как большой вопросительный знак на глобальной карте здравоохранения, символизирующий неизвестные инфекционные заболевания, которые могут скрываться где-то поблизости", – говорит врач.

Он также отметил, что риск появления новых инфекций растет на фоне изменения климата, усиления контактов между людьми и животными и стремительной урбанизации. Наибольшую опасность, по его мнению, представляют вирусы, которые легко передаются воздушно-капельным путем и могут переходить от животных к человеку.

"Мы не знаем, что это будет за вирус, но должны быть готовы к любому сценарию", – подчеркнул Кукадиа.

Название "Болезнь Х" было присвоено в 2018 году в рамках инициативы по стимулированию международных усилий по обеспечению готовности к пандемиям.

Ранее мы сообщали, почему весной и осенью просыпаются хронические заболевания.