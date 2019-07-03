64 литра крови сдали алматинцы для пострадавшего в ДТП студента медвуза

За счёт донорской крови медикам удалось поднять парню гемоглобин.

2 июля в Городской центр крови пришли более сотни алматинцев. Не смотря на аномальную жару, каждый из них выстоял в очереди, дождался результатов анализов и стал донором крови для студента медвуза, который пострадал в ДТП, пытаясь заработать доставщиком на летних каникулах, передаёт inAlmaty.kz.

Студента сбил пьяный водитель. Пострадавший находится в тяжелом состоянии, в реанимации Городской клинической больницы №4. Из-за большой кровопотери, ему требовалось много донорской крови. Тогда в медвузе объявили сбор. На призыв спасти парню жизнь отозвались не только студенты-медики, а также студенты других вузов Алматы и неравнодушные горожане.

- Мы выражаем огромную благодарность всем людям с большим сердцем, тем кто пришёл сегодня, чтобы сдать кровь для нашего студента. Сегодня в Центр крови пришли студенты не только нашего университета, но и других вузов города, и просто неравнодушные люди. Огромное всем человеческое спасибо, вместе мы сила! Пусть Асылбек поскорее поправится и снова будет с нами! С утра пришло огромное количество людей, но не у всех смогли принять кровь по медицинским показаниям, - сообщили в пресс-службе КазНМУ.

Асылбек Жумабаев - 20-летний студент второго курса факультета "Общая медицина" получил травмы результате ДТП, когда он подрабатывал курьером. Со слов очевидцев его мопед на Северном кольце сбил легковой автомобиль. Студент поступил в больницу в крайне тяжелом состоянии.

- Сочетанная травма. Открытая черепно-мозговая травма. Ушиб головного мозга. Ушиблено - рваная рана лобной области. Закрытая травма грудной клетки. Закрытый перелом тела лопатки справа. Открытый проникающий оскольчатый перелом крыла подвздошной кости справа. Закрытый перелом костей таза. Закрытый подвертельный перелом обеих бедренных костей со смещением, ушибленная рана верхней трети правого бедра. Обширная ссадина передней брюшной стенки. Множественные ссадины туловища, верхних и нижних конечностей. Геморрагический шок 3 степени. Состояние крайне тяжелое, обусловленное кровопотерей, политравмой, - говорится в диагнозе.

Как сообщили в пресс-службе медвуза, состояние пострадавшего студента остается крайне тяжелым, за счёт донорской крови медикам удалось поднять парню гемоглобин. Сейчас за его жизнь борются врачи Городской клинической больницы №4.

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