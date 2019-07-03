Движение поездов через станцию Арысь восстановлено

Всем пассажирам, обратившимся в билетные кассы, были возвращены денежные средства на сумму 50 млн тенге.

Движение пассажирских поездов через станцию Арысь полностью восстановлено, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу АО "Пассажирские перевозки".

В период чрезвычайной ситуации по ст.Арысь с 24 по 27 июня 2019 года поездами и автобусами из городов Тараз, Шымкента и Туркестан было перевезено свыше 15 тысяч пассажиров. Для пассажиров, следующих в поездах с задержкой в пути следования (с курсированием вагонов-ресторанов) и на вокзалах совместно с местными исполнительными органами было организовано бесплатное питание и обеспечение питьевой водой.

За период с 24 по 28 июня 2019г., всем пассажирам, обратившимся в билетные кассы, были возвращены денежные средства на сумму 50 млн тенге. Также, было оказано содействие в перевозке 200 детей из Арыси в Нур-Султан.

Возобновлена посадка и высадка пассажиров по ст.Арысь и восстановлена работа билетных касс.

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