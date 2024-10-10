Движение поездов по станции Сурган восстановлено

9 октября в 17:40 мин на станции Сурган участка Есиль – Кушмурун допущен сход электровоза и вагонов грузового поезда, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы АО "НК "КТЖ", жертв нет.

Для устранения последствий схода подняты восстановительные поезда.

Для расследования причин происшествия направлена комиссия.

10 октября в 03:50 минут по станции Сурган движение для пропуска поездов отрыли. Последствия схода оперативно ликвидированы. Для этого были задействованы два восстановительных поезда станций Есиль и Тобол, пять единиц техники и 96 человек.

Несмотря на ночное время, работа не останавливалась. После пропуска пассажирских поездов планируется предоставление на данном участке "окна" для восстановительных работ.

Ранее сообщалось, что строительство эстакады и трех станций LRT завершат до конца года.

