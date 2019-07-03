Жених и невеста попали в сильную аварию в Житикаре

Жених в критическом состоянии.

Жених и невеста тяжело пострадали в аварии в Житикаре, передает Zakon.kz со ссылкой на Костанайские новости.

В субботу, 29 июня, около трех часов ночи, в Житикаре, на улице Ленина, недалеко от магазина "Шанс", автомобиль ВАЗ 2114 на скорости врезался в столб.

На место аварии срочно прибыла бригада скорой помощи. Четверо пострадавших были экстренно доставлены в больницу. В автомобиле находились 32-летний водитель, гражданин Республики Азербайджан, а также пассажиры, граждане РК – двое мужчин 21 и 23 лет и 19-летняя девушка. Все пассажиры в крайне тяжелом состоянии были доставлены в реанимацию.

Как стало известно позже, в салоне автомобиля находились жених и невеста.

- Девушку мы буквально через пару дней перевели в отделение. Но сейчас с ней усиленно работают психологи и оказывают ей помощь. Ребята планировали свадьбу и праздновали подготовку к ней. Ее жених сейчас находится в реанимации. Он в тяжелом состоянии. Находится на аппарате искусственной вентиляции легких. Прогнозов в сторону улучшения его состояния мы пока не делаем. К огромному сожалению, сегодня, рано утром, скончался их 23-летний друг. Травмы были несовместимыми с жизнью, - рассказал главврач.

Относительно легко отделался сам водитель авто. У него была травма руки и сотрясение. Сейчас он дает показания полицейским. Он, предварительно, таксист, к которому сели жених и невеста с другом.

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