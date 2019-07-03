Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Генпрокуратура: Уголовных дел в отношении Данияра Акишева не зарегистрировано

Сведениями о наличии уголовных дел в отношении Акишева в надзорном органе не располагают.

Фото : Zakon.kz3 июля 2019, 16:00

Генеральная прокуратура Казахстана дала разъяснения относительно появившейся информации о расследовании уголовного дела в отношении Данияра Акишева, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры РК.

- По состоянию на 3 июля 2019 года в Едином реестре досудебного расследования факты уголовного правонарушения в отношении бывшего председателя Национального банка Республики Казахстан Данияра Акишева не зарегистрированы, - говорится в сообщении.

Сведениями о наличии в производстве правоохранительных органов страны уголовных дел касающихся его не располагаем - добавили в надзорном органе.

Ранее пресс-секретарь Первого Президента РК Айдос Укибай сообщил, что Данияр Акишев работает, никаких следственных действий в его отношении не проводилось.

Данияр Акишев с апреля 2019 года является помощником Первого Президента РК.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты