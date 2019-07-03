Генпрокуратура: Уголовных дел в отношении Данияра Акишева не зарегистрировано

Сведениями о наличии уголовных дел в отношении Акишева в надзорном органе не располагают.

Генеральная прокуратура Казахстана дала разъяснения относительно появившейся информации о расследовании уголовного дела в отношении Данияра Акишева, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры РК.



- По состоянию на 3 июля 2019 года в Едином реестре досудебного расследования факты уголовного правонарушения в отношении бывшего председателя Национального банка Республики Казахстан Данияра Акишева не зарегистрированы, - говорится в сообщении.

Сведениями о наличии в производстве правоохранительных органов страны уголовных дел касающихся его не располагаем - добавили в надзорном органе.

Ранее пресс-секретарь Первого Президента РК Айдос Укибай сообщил, что Данияр Акишев работает, никаких следственных действий в его отношении не проводилось.

Данияр Акишев с апреля 2019 года является помощником Первого Президента РК.

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