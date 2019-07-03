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Токаев наградил Игоря Крутого орденом

Орден будет вручен за заслуги в укреплении дружбы народов Казахстана и России.

Фото : Instagram/maksim_erjan3 июля 2019, 17:06

Касым-Жомарт Токаев подписал указ о награждении орденом Игоря Крутого, передает Zakon.kz.

- ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. За заслуги в укреплении дружбы и сотрудничества между народами Казахстана и России наградить орденом "Достық" ІІ степени Крутого Игоря Яковлевича – композитора, Российская Федерация.

2. Настоящий Указ вводится в действие со дня подписания - сказано в тексте указа, размещенного на сайте Акорды.

Орден "Достық" был учрежден в 1995 году. Им награждаются граждане за плодотворную работу по сохранению взаимного согласия в обществе, заслуги в укреплении мира, дружбы и сотрудничества между народами. Орден "Достық" состоит из двух степеней.


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