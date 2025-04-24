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Политика

Касым-Жомарт Токаев наградил ряд казахстанцев

Токаев, награждение, АНК, фото - Новости Zakon.kz от 24.04.2025 14:28 Фото: akorda.kz
В рамках празднования 30-летия Ассамблеи народа Казахстана указом Касым-Жомарта Токаева группа граждан за заслуги в укреплении мира, дружбы и сотрудничества между народами отмечена государственными наградами, сообщает Zakon.kz.

За заслуги в укреплении мира, дружбы и сотрудничества между народами Токаев поручил наградить:

орденом "Парасат"

  • Киста Виктора Эдуардовича – ветерана Ассамблеи народа Казахстана, члена президиума ОФ "Казахстанское объединение немцев "Возрождение";
  • Кузиева Закиржана Пирмухамедовича – депутата Сената Парламента;
  • Максилову Бакытжамал Шахановну – ветерана Ассамблеи народа Казахстана, председателя Совета матерей Павлодарской области;
  • Пуссепа Геннадия Николаевича – ветерана Ассамблеи народа Казахстана.

орденом "Достық" IІ степени

  • Оборон-Туар Малгожату – посла дружбы Ассамблеи народа Казахстана;
  • Паппа Александра Адальбертовича – ветерана Ассамблеи народа Казахстана;
  • Презента Григория Михайловича – ветерана Ассамблеи народа Казахстана.

орденом "Ел бірлігі"

  • Алиева Долкунтая Абдулхалилулы – председателя ОО "Республиканский культурный центр уйгуров Казахстана";
  • Келигова Юсупа Хасановича – ветерана Ассамблеи народа Казахстана, сопредседателя ОЮЛ "Ассоциация чеченцев и ингушей Казахстана "Вайнах";
  • Киколенко Ольгу Андреевну – ветерана Ассамблеи народа Казахстана, члена ОФ "Казахстанское объединение немцев "Возрождение";
  • Ташпулатова Бекпулата – ветерана Ассамблеи народа Казахстана;
  • Хочиеву Людмилу Хисаевну – ветерана Ассамблеи народа Казахстана, председателя карачаево-балкарского национально-культурного центра;
  • Шанаи Нәзипа Ыдырысқызы – ветерана Ассамблеи народа Казахстана, председателя Республиканского Совета матерей;
  • Шина Бронислава Сергеевича – ветерана Ассамблеи народа Казахстана, вице-президента Ассоциации корейцев Казахстана.

орденом "Құрмет"

  • Ахмедова Байрамалы Агабековича – члена РОО "Турецкий этнокультурный центр "Ахыска";
  • Вартересяна Эрнеста Вардовича – председателя РОО "Казахстанское армянское общество "Масис";
  • Дедерера Александра Федоровича – ветерана Ассамблеи народа Казахстана, председателя ОФ "Казахстанское объединение немцев "Возрождение";
  • Жақып Қалқаман Хасенұлы – ветерана Ассамблеи народа Казахстана, председателя Ақсақалдар кеңесі Костанайской области;
  • Туспекову Куралай Айткабыловну – председателя Ассоциации творческих коллективов Ассамблеи народа Казахстана;
  • Цехового Алексея Филипповича – ветерана Ассамблеи народа Казахстана, генерального директора Международной академии информатизации;
  • Шека Юрия Анатольевича – заместителя председателя Ассамблеи народа Казахстана Актюбинской области.

медалью "Шапағат"

  • Алибаева Раимжана Артикбаевича – главного редактора газеты "Жанубий Қозоғистон";
  • Джинлира Гащима Мухамедовича – члена ОО "Дунганский культурный центр "Вынхуа" Жамбылской области;
  • Доценко Ольгу Александровну – члена Ассамблеи народа Казахстана;
  • Марабаеву Анель Темирлановну – художественного руководителя ансамбля "Бірлік";
  • Маштакова Дмитрия Сергеевича – актера ГККП "Государственный академический русский драматический театр имени М. Горького" акимата Астаны;
  • Нұғұманова Анастасия Юрьевна – основателя клуба по изучению казахского языка "Сөйле";
  • Смаилова Рамиля Руслановича – заместителя председателя Ассамблеи народа Казахстана Павлодарской области;
  • Спирину Ольгу Сергеевну – основателя клуба казахского языка "Speaking Club";
  • Суворова Дмитрия Александровича – российского дипломата, популяризатора казахской культуры;
  • Тена Владислава Валерьевича – основателя языкового центра "Lingva Ten";
  • Хвана Сергея Валериевича – основателя онлайн-школы по казахскому и английскому языкам;
  • Цой Светлану Владимировну – модельера, основателя творческого дома "DaraLace";
  • Юнусова Равиля Александровича – руководителя представительства РОО "Ассамблея жастары" по Восточно-Казахстанской области.

В Астане сегодня, 24 апреля 2025 года, прошла очередная XXXIV сессия Ассамблеи народа Казахстана. В ней принял участие глава государства Касым-Жомарт Токаев.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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