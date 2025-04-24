Касым-Жомарт Токаев наградил ряд казахстанцев

Фото: akorda.kz

В рамках празднования 30-летия Ассамблеи народа Казахстана указом Касым-Жомарта Токаева группа граждан за заслуги в укреплении мира, дружбы и сотрудничества между народами отмечена государственными наградами, сообщает Zakon.kz.

За заслуги в укреплении мира, дружбы и сотрудничества между народами Токаев поручил наградить: орденом "Парасат" Киста Виктора Эдуардовича – ветерана Ассамблеи народа Казахстана, члена президиума ОФ "Казахстанское объединение немцев "Возрождение";

Кузиева Закиржана Пирмухамедовича – депутата Сената Парламента;

Максилову Бакытжамал Шахановну – ветерана Ассамблеи народа Казахстана, председателя Совета матерей Павлодарской области;

Пуссепа Геннадия Николаевича – ветерана Ассамблеи народа Казахстана. орденом "Достық" IІ степени Оборон-Туар Малгожату – посла дружбы Ассамблеи народа Казахстана;

Паппа Александра Адальбертовича – ветерана Ассамблеи народа Казахстана;

Презента Григория Михайловича – ветерана Ассамблеи народа Казахстана. орденом "Ел бірлігі" Алиева Долкунтая Абдулхалилулы – председателя ОО "Республиканский культурный центр уйгуров Казахстана";

Келигова Юсупа Хасановича – ветерана Ассамблеи народа Казахстана, сопредседателя ОЮЛ "Ассоциация чеченцев и ингушей Казахстана "Вайнах";

Киколенко Ольгу Андреевну – ветерана Ассамблеи народа Казахстана, члена ОФ "Казахстанское объединение немцев "Возрождение";

Ташпулатова Бекпулата – ветерана Ассамблеи народа Казахстана;

Хочиеву Людмилу Хисаевну – ветерана Ассамблеи народа Казахстана, председателя карачаево-балкарского национально-культурного центра;

Шанаи Нәзипа Ыдырысқызы – ветерана Ассамблеи народа Казахстана, председателя Республиканского Совета матерей;

Шина Бронислава Сергеевича – ветерана Ассамблеи народа Казахстана, вице-президента Ассоциации корейцев Казахстана. орденом "Құрмет" Ахмедова Байрамалы Агабековича – члена РОО "Турецкий этнокультурный центр "Ахыска";

Вартересяна Эрнеста Вардовича – председателя РОО "Казахстанское армянское общество "Масис";

Дедерера Александра Федоровича – ветерана Ассамблеи народа Казахстана, председателя ОФ "Казахстанское объединение немцев "Возрождение";

Жақып Қалқаман Хасенұлы – ветерана Ассамблеи народа Казахстана, председателя Ақсақалдар кеңесі Костанайской области;

Туспекову Куралай Айткабыловну – председателя Ассоциации творческих коллективов Ассамблеи народа Казахстана;

Цехового Алексея Филипповича – ветерана Ассамблеи народа Казахстана, генерального директора Международной академии информатизации;

Шека Юрия Анатольевича – заместителя председателя Ассамблеи народа Казахстана Актюбинской области. медалью "Шапағат" Алибаева Раимжана Артикбаевича – главного редактора газеты "Жанубий Қозоғистон";

Джинлира Гащима Мухамедовича – члена ОО "Дунганский культурный центр "Вынхуа" Жамбылской области;

Доценко Ольгу Александровну – члена Ассамблеи народа Казахстана;

Марабаеву Анель Темирлановну – художественного руководителя ансамбля "Бірлік";

Маштакова Дмитрия Сергеевича – актера ГККП "Государственный академический русский драматический театр имени М. Горького" акимата Астаны;

Нұғұманова Анастасия Юрьевна – основателя клуба по изучению казахского языка "Сөйле";

Смаилова Рамиля Руслановича – заместителя председателя Ассамблеи народа Казахстана Павлодарской области;

Спирину Ольгу Сергеевну – основателя клуба казахского языка "Speaking Club";

Суворова Дмитрия Александровича – российского дипломата, популяризатора казахской культуры;

Тена Владислава Валерьевича – основателя языкового центра "Lingva Ten";

Хвана Сергея Валериевича – основателя онлайн-школы по казахскому и английскому языкам;

Цой Светлану Владимировну – модельера, основателя творческого дома "DaraLace";

Юнусова Равиля Александровича – руководителя представительства РОО "Ассамблея жастары" по Восточно-Казахстанской области. В Астане сегодня, 24 апреля 2025 года, прошла очередная XXXIV сессия Ассамблеи народа Казахстана. В ней принял участие глава государства Касым-Жомарт Токаев.

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