Названа причина нашествия клопов в Алматы

Биологи заявили, что фитобезопасность в городе должна стоять на первом месте.

В соцсетях участились жалобы от алматинцев на обилие насекомых в домах и офисах. Krisha.kz узнала у эксперта, с чем это связано.

— В настоящее время в Алматы наблюдается массовое распространение древесного клопа, или клопа-вонючки, как его называют в народе. Такое название он получил из-за выделения едкого запаха при прикосновении к нему. Насекомое абсолютно безопасно для людей и животных, оно живет на деревьях и кустарниках, питается сорной растительностью и семенами карагача. Одна из причин обилия клопов в этом году — погодные условия, а именно обильные осадки весной и резкое потепление до почти 40 градусов сейчас, что создало благоприятную среду для размножения. Другие причины — нехватка птиц и недостаточная обработка растений, хотя в городе запущены пилотные проекты по массовой биологической обработке деревьев и кустарников, — сообщил руководитель отдела защиты леса и защиты насаждений КазНИИ защиты и карантина растений им. Ж. Жиембаева Нуржан Мухамадиев.

При этом он добавил, что клопы не самая большая проблема для Алматы. Их сезонная активность снизится через 3-4 недели. Однако горожане постоянно соседствуют с более опасными видами:

— Большую опасность как для горожан, так и для растений представляют привезенные насекомые. Мегаполис имеет большой товарооборот с разными странами, в город приходит много транспорта, товаров из-за рубежа. На турбинах самолетов, на фурах может перемещаться малярийный комар и другие опасные насекомые. Несколько лет назад таким образом были завезены дубовый пилильщик, каштановая минирующая моль, вязевый пилильщик, которые поражают крону дубов, карагачей, вязов и каштанов. Посмотрите, сколько деревьев потеряли и продолжают терять растительность. В связи с этим фитобезопасность в Алматы должна быть на первом месте.

Эксперт поделился несколькими советами по борьбе с насекомыми:

1. В помещениях используйте природные репелленты. Обрабатывайте проемы окон и дверей специальным зеленым мылом, эфирными маслами (например, эвкалиптовым), вытяжками из лука, чеснока, табака. Приобретайте их только в специализированных садовых центрах или ветеринарных аптеках.

2. Для обработки деревьев и кустарников обращайтесь в компании по дезинсекции либо в КСК. Применяться должны только разрешенные биологические средства с соблюдением техники безопасности (оповещение людей, закрытие окон на время опрыскивания).

3. Постепенно увеличивайте популяцию птиц. Для этого устанавливайте во дворах гнездовья и скворечники.

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