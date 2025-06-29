Алматинцам рассказали о причинах нашествия клопов

В Алматы продолжается обработка деревьев от вязовых клопов, которые в этом году особенно активно ведут себя в мегаполисе, сообщает Zakon.kz

О причинах, которые спровоцировали нашествие этих насекомых в квартиры горожан, рассказали в пресс-службе акимата.

"Причина вспышки – погодные условия: прохладная весна и резкое потепление до +35°. Это создало идеальную среду для размножения вязовых клопов", – пояснили в горадминистрации.

В акимате добавили, что в мегаполисе проходит системная биологическая обработка зеленых насаждений для борьбы с массовым появлением этих насекомых.

Работы проводят ежедневно – ночью и утром, используя безопасные для людей и животных биосредства. Особенное внимание уделяют дворовым территориям. Первый этап биологической обработки был завершен в апреле. В июне подходит к концу второй. Третья волна пройдет с 5 июля по 5 августа, а затем – с 15 августа по 20 сентября.

Фото: акимат Алматы

"С начала 2025 года против клопов в городе обработали 2,3 млн деревьев. Поступило свыше двух тысяч обращений от алматинцев. Сейчас их количество снижается", – добавили в акимате.

Горожанам напомнили, что вязовые клопы не кусаются, не передают инфекции, не вызывают аллергию, а питаются семенами карагача.

Алматинцам посоветовали установить на окнах квартир москитные сетки, ⁠применять натуральные репелленты типа эвкалиптового масла, а также установить возле домов скворечники, поскольку птицы помогут в борьбе с насекомыми.

Ранее корреспондент Zakon.kz выяснил у специалистов, чем вызвано увеличение численности клопов в Алматы и не наносят ли эти насекомые вред городу или человеку.