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Маслякова хотят лишить права на бренд КВН

К участию в суде также привлечена Марина Топаз, которая является вдовой одного из основателей КВН Сергея Муратова.

Фото : mk.ru4 июля 2019, 08:09

ООО "Группа 7" намерена оспорить в суде по интеллектуальным правам признания товарного знака КВН общеизвестным за телевизионным творческим объединением "АМИК", гендиректором которого является Александр Масляков, передает РИА Новости.

Соответствующий иск будет рассмотрен 19 августа, свидетельствуют данные картотеки суда.

Как следует из определения суда, к участию в деле в качестве третьих лиц, помимо ТТО "АМИК", привлечена Марина Топаз, которая является вдовой одного из основателей КВН Сергея Муратова.

КВН выходит в эфир с ноября 1961 года. Александр Масляков стал ведущим "Клуба веселых и находчивых" в 1964 году. С 1990 года производством передачи занимается ТТО "АМИК", основанное Масляковым.


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