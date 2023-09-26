Ездившую пьяной за рулем депутата Актобе лишили прав на полгода

Депутата гормаслихата Актобе Санию Муратову суд лишил права управлять автомобилем сроком на шесть месяцев после того, как ее задержали пьяной за рулем, сообщает Zakon.kz.

В суде рассмотрели только одно правонарушение депутата, которое она допустила будучи пьяной за рулем внедорожника, это выезд на встречную полосу движения. Как пишет Диапазон, сама Маратова на заседание суда не явилась, дело рассматривали без ее участия и процесс занял несколько минут.

"Lexus с депутатом на перекрестке проспектов Санкибай батыра и Алии Молдагуловой выехал на встречную полосу. На депутата и бизнесвумен составили протоколы за выезд на встречку и управление автомобиля в нетрезвом состоянии", – сообщает издание о материалах дела.

Рассмотрение протокола о езде в пьяном виде суд будет рассматривать в ближайшее время, пишет издание. Стоит отметить, что инцидент с грубыми нарушениями ПДД Муратовой произошел еще 5 сентября.

Ранее стало известно, что Сания Муратова сложила полномочия депутата городского маслихата Актобе после того, как стало известно о допущенных ею нарушениях за рулем.