Казахстанская вода получила Международную награду за качество в Риме

Monde Selection – независимый институт, оценивающий вкус и качество продуктов со всего мира.

3 июня прошла 58-ая ежегодная церемония награждения Monde Selection в Риме. Это одна из самых престижных премий в сфере производства потребительских товаров и напитков. Asia Waters с брендами TURAN и QULAGER-BURABAY отметили наградой за качество, передает Zakon.kz.

Monde Selection – независимый институт, оценивающий вкус и качество продуктов со всего мира. Попасть в номинанты и выиграть – не простой труд. Ежегодно до 80 иностранных экспертов пробуют и тестируют продукты.

Во время оценки каждый член жюри и совет научных экспертов строго и независимо друг от друга заполняют оценочные листы, которые содержат до 20 параметров для определения профиля качества продукта. Критерии и параметры оценки варьируются в зависимости от различных типов продуктов, но всегда являются частью глобального подхода.

Компания Asia Waters с брендами природной минеральной воды TURAN и лечебно-столовой воды Qulager-Burabay была награждена тремя высшими наградами за качество Monde Selection.

Кроме того, казахстанская компания получила Международный трофей за высокое качество International High Quality Trophy. Этот трофей присуждается продуктам, которые в течение трех лет получают высшую награду за качество.

За звание лучших в 2019 году боролись более тысячи компаний из 90 стран с тремя тысячами продуктов. Каждый из них был оценен индивидуально, чтобы установить его глобальный профиль качества и предоставить продукту награду, которую он заслуживает.

- Помимо оценки вкуса или наличия ингредиентов, Monde Selection предлагает 360-градусную оценку качества каждого бренда, которая подтверждает преимущества данного продукта и потребительский опыт, - говорит Патрик де Галле, председатель Monde Selection.

Награжденным брендам рекомендуется наносить знак качества на свою упаковку, чтобы подтвердить свой уровень качества и убедить потребителей в их выборе при покупке.

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