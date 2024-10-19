Сыр "Сливочный": безупречное качество, но с языковым пробелом

В современном мире, где потребители уделяют все больше внимания качеству и безопасности продуктов, важно, чтобы каждый товар на полке магазина соответствовал высоким стандартам, сообщает Zakon.kz.

В Казахстане требования к качеству продукции регулируются государственными стандартами и техническими регламентами Таможенного союза, которые обеспечивают защиту здоровья и благополучия потребителей.

В июне 2024 года представитель Общественного объединения "Мангистауское областное общество по защите прав потребителей" приобрел в одном из магазинов Атырау методом тайного покупателя фасованный сыр "Сливочный" российского товарного знака "Радость вкуса" с массовой долей жира в сухом веществе 45%. Это действие стало частью систематической работы ОО "МОО по защите прав потребителей". Продукт был передан для комплексной проверки в аккредитованную лабораторию РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" КСЭК МЗ РК по Атырауской области. Основная цель экспертизы – проверка соответствия продукта государственным стандартам и техническим регламентам Таможенного союза (ЕАЭС).

Фото: Жанна Биятан

По результатам исследований жирно-кислотный состав молочного жира в продукте соответствовал нормам, что подтверждено протоколом исследований РО-24-23583 № 74 от 28.06.2024 г. Это означает, что продукт безопасен для употребления. Однако было выявлено одно упущение: на упаковке продукта отсутствовала маркировка на государственном языке, что нарушает требования Закона РК "О защите прав потребителей". Согласно этому закону, информация, предоставленная только на одном языке (или иностранном), считается непредставленной.

В век, когда технологии занимают все больше места в нашей жизни, может показаться, что все ответы на вопросы о товарах можно найти в интернете. Тем не менее, традиционные методы, такие как проверка маркировки, соответствие стандартам и контроль качества с помощью лабораторных исследований, остаются важными.

Масложировая и молочная продукция часто подвергается фальсификации, что создает серьезную угрозу для здоровья потребителей. Согласно Кодексу РК "О здоровье народа и системе здравоохранения", фальсифицированная продукция может привести к долгосрочным негативным последствиям для здоровья граждан.

Забота о безопасности продуктов – это вклад в здоровье населения. Казахстанские предприниматели и импортёры должны уделять внимание соблюдению законодательных требований. В Законе РК "О языках в Республике Казахстан" четко прописано, что перевод этикетки на государственный и русский языки осуществляется за счет импортеров. Это необходимая мера для защиты прав потребителей и предотвращения введения их в заблуждение.

Также важно помнить, что, несмотря на стремительное развитие технологий, цифровые инструменты и приложения могут быть полезными дополнениями к традиционным методам проверки, но не заменяют их. Проверка маркировки, стандарты качества и лабораторные исследования остаются основными инструментами для обеспечения безопасности продукции.

"Потребителям следует проверять маркировку продуктов, изучать их состав. Убедитесь, что информация представлена на казахском и русском языках, а также соответствует законодательным требованиям. Это поможет избежать покупки недоброкачественной продукции", – совет от эксперта ОО "МОО по ЗПП", Алии Алибековой. Обращаясь к предпринимателям, она продолжает: "Важно помнить, что забота о потребителе начинается с соблюдения элементарных норм и стандартов, таких как обеспечение доступности информации на государственном языке. Казахстанцы должны иметь возможность ознакомиться с важными сведениями о продуктах, чтобы сделать осознанный выбор, и этот выбор должен быть основан на полной и точной информации."

Вот несколько советов для предпринимателей от эксперта:

Внимательно проверяйте документы на товар. Прежде чем продукт будет выпущен в обращение, следует убедиться, что все требования к маркировке, качеству и безопасности соблюдены.

Сотрудничайте с проверенными поставщиками. Надежные партнеры – это гарантия того, что на рынок не попадет фальсифицированная или некачественная продукция.

Используйте современные инструменты проверки. Например, онлайн-системы мониторинга позволяют отслеживать соответствие продуктов установленным стандартам.

В век современных технологий, когда товары продаются на онлайн-платформах, требования к безопасности и качеству продукции остаются неизменными. Ведь речь идет не только о качестве продукта, но и о защите здоровья потребителей. Поддержание строгих стандартов и контроль за их соблюдением – это обязательное условие успешного развития бизнеса и уверенности потребителей в качестве продукции.