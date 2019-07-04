Чего ждать казахстанцам от погоды 4 июля

В Кызылординской, местами в Актюбинской, Карагандинской, Туркестанской, Жамбылской, Алматинской областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

С прохождением атмосферных фронтов на большей части республики сохранится неустойчивая погода с дождями и грозами, усилением ветра, градом, шквалом, на юге, востоке – пыльная буря, лишь на юге, юго-западе республики ожидается погода без осадков, передает Zakon.kz со ссылкой на РПГ "Казгидромет".

В Акмолинской, Северо-Казахстанской, Карагандинской областях местами ожидаются шквал, град, усиление ветра 15-20 м/с, в Северо-Казахстанской области местами туман.

В Алматинской области местами ожидаются гроза, усиление ветра 17-22 м/с.

В Кызылординской области местами ожидаются пыльная буря, усиление ветра местами 15-20, днем порывы 25 м/с. В Костанайской области местами ожидаются туман, усиление ветра местами 15-20 м/с. Днем в Западно-Казахстанской области местами ожидаются град, усиление ветра 15-20 м/с.

В Восточно-Казахстанской области местами ожидаются пыльная буря, усиление ветер 15-20 м/с. Днем в Павлодарской области местами – ветер 15-20 м/с.

В Кызылординской, местами в Актюбинской, Карагандинской, Туркестанской, Жамбылской, Алматинской областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Прогноз погоды в Алматы: днем 27°, ясно.

Прогноз погоды в Нур-Султане: днем 23°, частично облачно.

Прогноз погоды на 4 июля.

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