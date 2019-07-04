Казахстанец проплыл пролив Ла-Манш из Англии во Францию

Свершилось это 3 июля 2019 года.

Казахстанец Ержан Есимханов переплыл пролив Ла-Манш из Англии во Францию, передает Zakon.kz.

Свершилось это 3 июля 2019 года.

- ЕСТЬ ЛА-МАНШ! Сегодня переплыл пролив Ла-Манш из Англии во Францию, и поднял казахстанский флаг на французском берегу. Время - 14 часов 21 минута, расстояние - 34 километра. И я первый представитель Казахстана, который совершил одиночный заплыв через Ла-Манш. Причем существенную часть – ночью, - написал Ержан Есимханов в Instagram.

Ранее он ответил на несколько вопросов своим читателям.

Какое расстояние, время, температура воды?



- Официальное расстояние - 33,5 километра. Фактическое может быть значительно больше. Время, на которое я рассчитываю - 13-14 часов, но, опять же, в зависимости от погоды может быть значительно больше. Это время непрерывного плавания.



Температура воды сейчас 15-16 градусов.



Вы плывете один, или вас кто-то сопровождает?



- Все заплывы через Ла-Манш проводятся в сопровождении специальной лодки, которой управляет опытный пилот. Заплывы без сопровождения запрещены - они, как правило, кончаются гибелью пловцов. Задача пилота - вывести пловца к другому берегу по самой короткой траектории, которая все равно не будет меньше 33,5 километров, меньше просто не бывает.



Касаться лодки на протяжении всего заплыва пловцу запрещено.



Как организовано питание?



На лодке будет моя команда из Казахстана. Они будут по заранее разработанному расписанию подавать мне питье и пищу. Пищей в традиционном смысле это назвать сложно, в основном это энергетические батончики и углеводные жидкие смеси на основе мальтодекстрина. Допинг запрещен. Лекарства разрешены, но только нестероидные, вроде ибупрофена.



Заплыв в гидрокостюме или без?



- Я плыву в гидрокостюме. Формально официальные зачетные заплывы через Ла-Манш плывут без гидрокостюма, но я ни на какие рекорды не претендую и плыву для себя.



Переплывали ли ранее Ла-Манш представители Казахстана?



По моим данным, нет. Попытки одиночных заплывов были, но успешных не было. Я постараюсь стать первым, кто сделает одиночный заплыв.



Примерно в это же время поплывут эстафету четыре спортсменки из Казахстана, которые участвуют в триатлоне A2A, они будут меняться в воде каждый час. Это будет первая казахстанская эстафета через Ла-Манш, и это тоже очень непросто.



Есть ли там акулы?



Акул нет, слишком холодно для них. Есть медузы, их прикосновение не смертельно, но очень болезненно.

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