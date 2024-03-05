Девочка погибла при попытке пересечь с родителями пролив Ла-Манш

Семилетняя девочка погибла в воскресенье на севере Франции, когда пыталась перебраться с родителями в Великобританию. По данным спасателей северного города Ваттен, в маленькую лодку набились 16 мигрантов, сообщает Zakon.kz.

По данным спасателей северного города Ваттен, в маленькую лодку набились 16 мигрантов: 10 детей и шестеро взрослых. Как только они вошли в канал Аа, впадающий в Северное море, лодка начала тонуть.

Спасателей и жандармов вызвал оказавшийся случайно рядом прохожий. Они приехали довольно быстро, но семилетнюю дочь, находившейся в лодке семейной пары, спасти не удалось.

Все остальные пассажиры спасены, их жизни ничего не угрожает. 10 мигрантов были доставлены в больницу Дюнкерка, оставшихся пятерых разместить в зале, предоставленном мэрией Ваттена. С ними работают следователи.

А в самой Великобритании, больной раком король Карл III начал подготовку к передаче короны сыну.