Красивой казахской женщиной назвала нового сенатора Дарига Назарбаева

Новый сенатор изъявила желание работать в Комитете по социально-культурному развитию и науке.

На пленарном заседании Сената Парламента РК избранная сенатором от Шымкента Айгуль Капбарова принесла присягу, передает корреспондент Zakon.kz.

- Депутат Капбарова Айгуль Жарылкасыновна избрана сенатором от Шымкента. Айгуль Капбарова - красивая казахская женщина, которая прибыла к нам с юга Казахстана. Она приняла мое пожелание, чтобы к нам направили женщину. Благодарим акимат и маслихат (Шымкента). Желаем успехов в депутатской деятельности, - сказала спикер Палаты Дарига Назарбаева.

После этого Айгуль Капбарова принесла присягу.

По словам Назарабаевой, новый сенатор изъявила желание работать в Комитете по социально-культурному развитию и науке. Депутаты Палаты единогласно поддержали желание Капбаровой.

Капбарова Айгуль Жарылкасыновна родилась 10 августа 1975 года. Трудовой путь начала в 1997 году на телевидении. Затем была заведующим отделом в газете "Оңтүстік Қазақстан". В последнее время руководила газетами "Шымкент келбетi" и "Панорама Шымкента". Является директором-главным редактором ТОО "Информационный центр "Шымкент"

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Оксана Скибан, Нур-Султан

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