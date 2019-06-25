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Айгуль Капбарова стала депутатом Сената от Шымкента

ЦИК постановил зарегистрировать ее в качестве депутата Сената.

Фото : zakon.kz25 июня 2019, 16:16

24 июня состоялось голосование по выбору депутата Сената Парламента Республики Казахстан от города Шымкента. По итогам голосования наибольшее количество голосов набрала Айгуль Капбарова. ЦИК постановил зарегистрировать ее в качестве депутата Сената, передает Zakon.kz.

На основании протокола избирательной комиссии Шымкента, Центральная избирательная комиссия РК постановила:

1. Установить следующие итоги выборов депутата Сената Парламента Республики Казахстан от города Шымкента вместо выбывшего:

за Искандерову Рамилю Рафкатовну подано 2 голоса или 7,5% голосов выборщиков, принявших участие в голосовании;

за Капбарову Айгуль Жарылкасыновну подано 23 голоса или 85,0% голосов выборщиков, принявших участие в голосовании;

за Сатвалдиева Алишера Гапиржановича подано 2 голоса или 7,5% голосов выборщиков, принявших участие в голосовании.

2. Считать избранной и зарегистрировать депутата Сената Парламента Республики Казахстан Капбарову Айгуль Жарылкасыновну.

3. Вручить Капбаровой Айгуль Жарылкасыновне удостоверение и нагрудный знак установленного образца.

4. Опубликовать в средствах массовой информации прилагаемое сообщение об итогах выборов депутата Сената Парламента Республики Казахстан.

Айгуль Капбарова заняла место Дархана Сатыбалды, чьи полномочия были досрочно прекращены по причине назначения его чрезвычайным и полномочным послом в Республике Узбекистан.

Капбарова Айгуль Жарылкасыновна родилась 10 августа 1975 года. Трудовой путь начала в 1997 году на телевидении. Затем была заведующим отделом в газете "Оңтүстік Қазақстан". В последнее время руководила газетами "Шымкент келбетi" и "Панорама Шымкента". Является директором-главным редактором ТОО "Информационный центр "Шымкент"


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