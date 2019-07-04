Жестокое обращение с малышами сняли в детском саду Талдыкоргана

В описании указано, что в частном детском саду "Кишим апа" воспитатели бьют детей.

Камеры наблюдения в одном из частных детских садов Талдыкоргана сняли грубое обращение с детьми, передает Zakon.kz.

Видео выложили в Instagram. В описании указано, что в частном детском саду "Кишим апа" воспитатели бьют детей. И действительно, на кадрах нескольким детям достаются шлепки по спине, мощные подзатыльники. А также видно отсутствие должного ухода за малышами.

- Это частный садик "Кишим апа" который расположен в самом центре города! В этот садик ходит мой ребенок, которому 2,6 годика, а также дети моих друзей и знакомых! Ходим в одну и ту же группу! На этом видео вы увидите избиения (некоторые наверное скажут что она просто ударила, скажу заранее, посмотрела бы на вас если бы били вашего ребенка. Меленьких детей, в том числе и моего ребенка! Эту воспитательницу я знаю, если конечно можно ее назвать воспитателем! Ее же ребенок, ровесник моего ходит в эту же группу... у нас в группе часто меняются воспитатели а также, нянечки. Мы с этим смирилась, не успеваем запоминать имена воспитателей! Ладно, суть не в этом! Обратите внимание, воспитатель избивает, а няни смеются над этим! В краю за столом сидит мой ребенок и его друг Алан! Сидят тихо, не играются, по словам воспитателя, они плевались, за это она их побила! Сегодня решила пойти посмотреть записи камер, после слов моей подруги tamissa_makeup ее ребенок тоже ходит в эту же группу, некоторые родители заметили что появились ссадины и синяки, следы рук взрослых людей на детских ручках! Вот и решила проверить, увидела вот этот момент, и сердце чуть не остановилось. Каково это видеть своего ребенка, когда его бьют! От увиденного была просто в шоке! Уверена, она ответит за это! Садик частный платим немалые деньги, условий вообще нет! Не говоря о воспитателей! - пишет автор поста.

Автор отметила, что видео снято 2 июля. Смотреть камеры они с родителями пошли 3 июля. На распространяемом ролике голос за кадром, возможно, директор садика, говорит, что родителям нужно написать коллективное заявление, чтобы уволить воспитателя. И дополняет, что она беременна.

В пресс-службе ДП Алматинской области сообщили, что сотрудники городской полиции занимаются проверкой данного факта.

В пресс-службе акима региона сообщили что по будет проведено служебное расследование в отношении воспитателей данного детского сада.

- Здесь надо отметить, что садик частный, но тем не менее мы будем тщательно расследовать это дело и принимать соответствующие меры по закону, - сообщил пресс-секретарь акима Алматинской области Галымурат Жукел.

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