Мир

Насиловал и снимал на видео: в Британии арестовали воспитателя детского сада

в Британии арестовали воспитателя детсада, фото - Новости Zakon.kz от 03.12.2025 21:44 Фото: freepik
В Лондоне 45-летнего воспитателя детского сада Винсента Чана обвинили в серии изнасилований детей, сообщает Zakon.kz.

По информации Metro, обвиняемого заподозрили его в жестоком обращении с детьми после жалобы его коллеги. При обыске в квартире британца были обнаружены фото и видеозаписи, на которых он насиловал воспитанников.

Согласно данным издания, воспитателя арестовали, ему предъявлено обвинение в пяти эпизодах изнасилований, в также в создании непристойных фотографий несовершеннолетних.

После произошедшего детский сад закрыли, расследование продолжается.

Ранее казахстанка сделала страшное заявление о 14-летней дочери с инвалидностью.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
