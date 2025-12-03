Насиловал и снимал на видео: в Британии арестовали воспитателя детского сада

В Лондоне 45-летнего воспитателя детского сада Винсента Чана обвинили в серии изнасилований детей, сообщает Zakon.kz.

По информации Metro, обвиняемого заподозрили его в жестоком обращении с детьми после жалобы его коллеги. При обыске в квартире британца были обнаружены фото и видеозаписи, на которых он насиловал воспитанников.

Согласно данным издания, воспитателя арестовали, ему предъявлено обвинение в пяти эпизодах изнасилований, в также в создании непристойных фотографий несовершеннолетних.

После произошедшего детский сад закрыли, расследование продолжается.

Agony for families who will never know if their child was victim to male worker who sexually abused little girls at £2,000-a-month Bright Horizons nursery after police contact 700 parents https://t.co/wskwNgixwn — Daily Mail (@DailyMail) December 3, 2025

