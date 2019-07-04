Министерство торговли и интеграции РК реорганизовано

Касым-Жомарт Токаев подписал новый указ в рамках мер по дальнейшему совершенствованию системы государственного управления Республики Казахстан, передает Zakon.kz.

Текст указа размещен на Акорде.

1. Реорганизовать Министерство торговли и интеграции Республики Казахстан с передачей ему функций и полномочий Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан в сфере развития и продвижения несырьевого экспорта.

2. Правительству Республики Казахстан обеспечить:

1) по согласованию с Администрацией Президента Республики Казахстан перераспределение штатной численности между реорганизуемыми государственными органами и подведомственных им организаций;

2) принятие иных мер по реализации настоящего Указа.

3. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Администрацию Президента Республики Казахстан.

4. Настоящий Указ вводится в действие со дня подписания.