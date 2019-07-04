Министерство торговли и интеграции РК реорганизовано
Ему переданы функции Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан в сфере развития и продвижения несырьевого экспорта.
Касым-Жомарт Токаев подписал новый указ в рамках мер по дальнейшему совершенствованию системы государственного управления Республики Казахстан, передает Zakon.kz.
Текст указа размещен на Акорде.
В соответствии с подпунктом 3) статьи 44 Конституции Республики Казахстан в целях модернизации и повышения эффективности системы государственного управления ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Реорганизовать Министерство торговли и интеграции Республики Казахстан с передачей ему функций и полномочий Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан в сфере развития и продвижения несырьевого экспорта.
2. Правительству Республики Казахстан обеспечить:
1) по согласованию с Администрацией Президента Республики Казахстан перераспределение штатной численности между реорганизуемыми государственными органами и подведомственных им организаций;
2) принятие иных мер по реализации настоящего Указа.
3. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Администрацию Президента Республики Казахстан.
4. Настоящий Указ вводится в действие со дня подписания.
Министерство торговли и интеграции Республики Казахстан было образовано 17 июня 2019 года. Министром Президент назначил Бахыта Султанова.
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