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Министерство торговли и интеграции РК реорганизовано

Ему переданы функции Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан в сфере развития и продвижения несырьевого экспорта.

Фото : nalogikz.kz4 июля 2019, 17:22

Касым-Жомарт Токаев подписал новый указ в рамках мер по дальнейшему совершенствованию системы государственного управления Республики Казахстан, передает Zakon.kz.

Текст указа размещен на Акорде.

В соответствии с подпунктом 3) статьи 44 Конституции Республики Казахстан в целях модернизации и повышения эффективности системы государственного управления ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Реорганизовать Министерство торговли и интеграции Республики Казахстан с передачей ему функций и полномочий Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан в сфере развития и продвижения несырьевого экспорта.

2. Правительству Республики Казахстан обеспечить:

1) по согласованию с Администрацией Президента Республики Казахстан перераспределение штатной численности между реорганизуемыми государственными органами и подведомственных им организаций;

2) принятие иных мер по реализации настоящего Указа.

3. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Администрацию Президента Республики Казахстан.

4. Настоящий Указ вводится в действие со дня подписания.

Министерство торговли и интеграции Республики Казахстан было образовано 17 июня 2019 года. Министром Президент назначил Бахыта Султанова.


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