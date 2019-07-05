Сильнейшее за 25 лет землетрясение произошло в Калифорнии

В штате ввели режим ЧС.

В Калифорнии произошло сильнейшее за 25 лет землетрясение, передает Lenta.ru.

Магнитуда землетрясения составила 6,4 балла. Очаг находился в 196 километрах от Лос-Анджелеса. Толчки чувствовались даже в Лас-Вегасе. Кроме того, после самого сильного толчка произошло четыре более слабых магнитудой 4,7, 3,5, 3,8 и 4,2. Очаг землетрясения залегал на глубине 9 км.

Недалеко от эпицентра находится город Риджкрест и полигон ВМС США в районе Чайна Лейк. Из-за происшествия пришлось эвакуировать людей из местной больницы. Также в районе произошли пожары и разрушения.

В связи с происшествием в штате был введен режим ЧС, сообщает ТАСС.

Данный шаг позволяет местным властям получить доступ к некоторым дополнительным фондам. Кроме того, это означает, что власти штата окажут содействие в ликвидации возможных последствий стихийного бедствия.

Представители службы пожарной охраны округа заявили, что при пожарах несколько человек получили легкие травмы. Информация о погибших не поступала.

Последнее землетрясение такой же силы в Калифорнии произошло в 1994 году. Тогда подземный толчок магнитудой 6,7 стал причиной гибели 60 человек и массовых разрушений. Штат понес убытки на десятки миллиардов долларов.

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