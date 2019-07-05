Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Команда Зеленского "перенесла" столицу Канады

Зеленский находился с визитом в Канаде с 1-го по 3 июля. Он посетил конференцию по поддержке реформ на Украине.

Фото : Pixabay5 июля 2019, 08:40

Пресс-служба президента Украины Владимира Зеленского неправильно указала столицу Канады, передает Lenta.ru.

На официальном сайте украинского лидера было сказано, что Зеленский посетит столицу страны Торонто. На самом деле столица Канады - Оттава.

Позже пресс-служба исправила ошибку. В исправленной версии написано, что президент отправится в крупнейший город Канады, столицу провинции Онтарио - Торонто.

Украинцы высмеяли промах пресс-службы главы государства в сети.

- Зеленский уже и канадцам столицу перенес, - написала пользовательница в Facebook.

Некоторые просили подарить администрации президента географический атлас.

Зеленский находился с визитом в Канаде с 1-го по 3 июля. Он посетил конференцию по поддержке реформ на Украине.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты