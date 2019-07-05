Команда Зеленского "перенесла" столицу Канады

Зеленский находился с визитом в Канаде с 1-го по 3 июля. Он посетил конференцию по поддержке реформ на Украине.

Пресс-служба президента Украины Владимира Зеленского неправильно указала столицу Канады, передает Lenta.ru.

На официальном сайте украинского лидера было сказано, что Зеленский посетит столицу страны Торонто. На самом деле столица Канады - Оттава.

Позже пресс-служба исправила ошибку. В исправленной версии написано, что президент отправится в крупнейший город Канады, столицу провинции Онтарио - Торонто.

Украинцы высмеяли промах пресс-службы главы государства в сети.

- Зеленский уже и канадцам столицу перенес, - написала пользовательница в Facebook.

Некоторые просили подарить администрации президента географический атлас.

Зеленский находился с визитом в Канаде с 1-го по 3 июля. Он посетил конференцию по поддержке реформ на Украине.

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