Ситуация в Украине: Зеленский надеется, что Папа Римский посетит Украину и поддержит украинскую "формулу мира"
Фото: Telegram/V_Zelenskiy_official
Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что Папа Римский Франциск сможет посетить Украину и обсудить с ним вопрос поддержки украинской "формулы мира", сообщает Zakon.kz.
- Зеленский в интервью аргентинскому изданию La Nacion заявил, что лично приглашал Папу Римского в Украину, в любой город, в который он сможет приехать. По словам президента Украины, он "планировал обсудить с ним вопрос поддержки формулы мира в Украине";
- Зеленский заявил, что Украина не желает переносить конфликт на территорию России и что это никогда не было целью Киева;
- Россия всегда была и остается открытой к дипломатическому решению конфликта в Украине и готова ответить на "действительно серьезные предложения", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова;
- В Киеве заявили, что никаких компромиссных позиций в отношении России быть не может. По словам советника главы офиса Зеленского Подоляка, Украина не приемлет "немедленных прекращений огня" и "переговоров здесь и сейчас";
- Возобновление черноморской зерновой инициативы станет одной из основных тем возможных очных переговоров в августе президентов Турции и России Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина. Об этом сообщил ТАСС местный дипломатический источник, отметив, что в Анкаре рассчитывают на достижение соответствующих договоренностей, поскольку в противном случае мировые цены на зерновые продолжат рост;
- Украина стала крупнейшим получателем помощи от США со времен Второй мировой войны: страна получила более 66,2 млрд долларов, из них более 43 млрд долларов – непосредственно военной помощи. К такому выводу газета The Washington Post в результате анализа официальных данных Пентагона и Госдепа США;
- Глава МИД Ирана Амир Хосейн Абдоллахиян опроверг информацию о поставке дронов России во время конфликта в Украине, пишет телеканал NHK.
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