Ситуация в Украине: Зеленский надеется, что Папа Римский посетит Украину и поддержит украинскую "формулу мира"

Фото: Telegram/V_Zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что Папа Римский Франциск сможет посетить Украину и обсудить с ним вопрос поддержки украинской "формулы мира", сообщает Zakon.kz.

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