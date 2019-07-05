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Каникулы начались у Парламента Казахстана

Прошедшая сессия была полна важнейшими историческими событиями.

Фото : пресс-служба Мажилиса5 июля 2019, 10:33

Депутаты на совместном заседании Палат Парламента проголосовали за завершение работы четвертой сессии VI созыва, передает корреспондент Zakon.kz.

- Сегодня мы с вами завершаем четвертую сессию VI созыва. Безусловно, в любом обществе и во все времена законы занимают особое место, поскольку там, где есть законы есть и справедливость, свобода и спокойствие. В данном направлении Парламентом приняты множество необходимых законов для нашей страны и населения. Здесь мы руководствовались поручениями Первого Президента Казахстана - Елбасы Нурсултана Назарбаева, - сказал Нигматулин.

Он напомнил, что прошедшая сессия была полна важнейшими историческими событиями. В первую очередь, это то, что Нурсултан Назарбаев сложил с себя полномочия Президента.

- Еще одним важным политическим событием для нашей страны - избрание месяц тому назад Касым-Жомарта Токаева Президентом Казахстана, - добавил председатель Мажилиса.

В настоящее время, по его словам, в портфеле Парламента находятся 34 законопроекта.

- Четвертая сессия VI созыва завершает свою работу. Позвольте еще раз выразить всем вам благодарность за искренний труд в работе. На этом сессия объявляется закрытой, - отметил Нигматулин.

28 июня под председательством спикера Мажилиса Парламента РК Нурлана Нигматулина состоялось совместное заседание Палат Парламента РК, в ходе которого премьер-министр РК Аскар Мамин обратился к депутатам с предложением о продлении работы четвертой сессии VI созыва.

Ранее глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ о мерах по снижению долговой нагрузки малообеспеченных граждан, а также поручил правительству реализовать пакет срочных мер для решения актуальных социальных проблем населения. Депутаты Парламента РК единогласно приняли решение о продлении работы четвертой сессии VI созыва до 5 июля 2019 года.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан


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