Зарылся лопастями в грунт. Детали инцидента с самолетом в Кызылординской области

После инцидента экипаж на этом самолете вернулся на базу в Шымкент.

Накануне стало известно об авиационном инциденте, произошедшем в Кызылординской области 2 июля. В КГА МИИР РК сообщили, что за сокрытие авиационного события до выяснения обстоятельств и проведения расследования было приостановлено действие Свидетельства на выполнение авиационных работ авиакомпании "Дельта Юг". Как стало известно, по предварительной информации, экипаж Ан-2 не доложил руководству авиакомпании о случившемся. Об этом Zakon.kz сообщили в ответе на запрос в пресс-службе МИИР РК.

2 июля в 18:40 местного времени при выполнении авиационных работ в районе населенного пункта Шаган, Кызылординской области, произошло авиационное событие с воздушным судном Ан-2 ТОО "Дельта-Юг".

- По информации, полученной от инспектора по безопасности полетов ТОО "Дельта-Юг", после посадки на площадку и полной остановки воздушного судна, при попытке выполнить руление с концевой полосы безопасности (КПБ) на стоянку при внезапном сильном попутном порыве ветра произошло неполное капотирование самолета - самолет наклонился вперед, зарывшись двумя лопастями винта во влажный грунт (экипаж успел выключить двигатель). Экипаж не пострадал и воздушное судно не имеет повреждений. Далее, 3 июля экипаж на указанном воздушном судне перелетел на место постоянного базирования в Шымкент. По имеющейся предварительной информации об авиационном событии экипаж руководству ТОО "Дельта-Юг" и органам обслуживания воздушного движения не доложил, - сообщили в МИИР РК.

Там добавили, что в соответствии с Правилами расследования авиационных происшествий и инцидентов в гражданской и экспериментальной авиации, утвержденными приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 27 июля 2017 года № 505, данное авиационное событие классифицировано как авиационный инцидент и подлежит расследованию комиссией полномочного органа по расследованию авиационных происшествий и инцидентов Министерства.

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