О погоде на праздничные дни в Казахстане

Жара будет на юге, на севере - дожди.

Прогноз на 6-8 июля распространили синоптики, передает Zakon.kz.

По данным РГП "Казгидромет", произошла перестройка тропосферных потоков с меридиональных на широтные, и на Казахстан начали поступать воздушные массы с Атлантики.

- На северные области республики в выходные и праздничные дни будут оказывать влияние атмосферные фронты, связанные с циклонами, перемещающимися через северные районы Европейской части России и Западную Сибирь. С ними местами ожидаются кратковременные дожди с грозами, при грозах шквалистое усиление ветра и возможен град, - сказано в сообщении.

На южные области будут смещаться воздушные массы с центральных районов Атлантики, где сейчас господствует Азорский антициклон. А с антициклоном, как известно, в летнее время связана жаркая и сухая погода. Поэтому в южной половине Казахстана ожидается температура воздуха выше средних многолетних значений на 1…3°С, а кратковременные дожди возможны преимущественно в горных районах.

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