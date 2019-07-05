Легко ли совмещать госслужбу и занятия спортом - олимпийский чемпион

Если в прошлом году именитый боксер более-менее подготовился к Ironman 70.3, то в нынешнем году сделать это помешала старая травма.

Олимпийский чемпион, председатель Комитета по спорту МКС РК Серик Сапиев, рассказал о своем увлечении триатлоном, а также поведал, легко ли совмещать занятия спортом и госслужбу, передает Zakon.kz.

Несмотря на то, что активную спортивную карьеру Серик Сапиев завершил после выигрыша золотой медали по боксу на Олимпиаде-2012 в Лондоне, тренировки он не оставляет.

С недавних пор он увлекся триатлоном. В прошлом году даже участвовал в соревнованиях, которые проходили в столице.

-Триатлоном увлекся постепенно. Началось все с того, что в фитнес-клубе играл в водное поло. Потом затянуло, начал плавать. Олимпийский чемпион по велоспорту Александр Винокуров подарил велосипед, я начал ездить на нем. Потом смотрю, что триатлон набирает популярность, все больше и больше людей проходят дистанцию Ironman, либо всю, либо половину. Решил тоже покорить ее. Тем более, что бегаю хорошо, это еще со времен занятия боксом, - рассказал Серик Сапиев.

Времени на качественную подготовку к любительским соревнованиям по триатлону хватает не всегда.

- Тяжело совмещать. Я хотел начать подготовку за 2, 3 месяца, но у меня такой график, много поездок, встреч, допоздна, не получалось. Периодически выезжал 2 раза на вело, и в водное поло часто играл, - сказал Серик Сапиев.

Если в прошлом году именитый боксер более-менее подготовился к Ironman 70.3 Astana, то в нынешнем году сделать это помешала старая травма.

- Желание было выступить и улучшить прошлогодние результаты, но у меня месяц как болит коленка. Получал физиолечение, чувствую, что идет перегруз в мышце, которая и отдает все в колено. Последствия старых травм. Непосредственно готовиться к триатлону начал со вчерашнего дня начал. Ноги пока еще болят, пробежался, - поведал Серик.

Он признает, что необходимо подтянуть свою технику как в плавании, так и в велогонке.

- Конечно, вело у меня слабо, подготовка была недостаточной и в прошлом году, а в этом вообще практически не ездил на вело. А это тоже важно. Когда крутишь педали, давишь , вторую ногу должен подтягивать, иначе 10-15% будет торможение колеса. Вперед давишь. Назад нужно подтягивать. Как мне говорили велосипедисты, надо проехать на велосипеде более 1000 км, чтобы наработать багаж, мне еще это предстоит. Главная цель моего выхода на старт Ironman 70.3 Astana в этом году - хочу мышцы в порядок привести, чтобы они выдержали эту дистанцию: половину Ironman. В следующем году планируется полная дистанция Ironman здесь же, в столице, буду планомерно готовиться. Сначала года, постепенно изучать технику плавания и велоспорта, - поведал Серик Сапиев.

Ironman 70.3 – дистанция в любительском триатлоне, предполагающая плавание длиной 1,9 км, велогонку на 90 км и бег на 21,1 км без перерыва.

Альберт Ахметов

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